أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الأربعاء انطلاق دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى، والتي ستقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 مارس – 1 أبريل، في 40 لعبة فردية وجماعية.
وأوضح في كلمته أمام الحاضرين لحفل الإعلان عن الدورة أنها تأتي ضمن الأحداث الرياضية التي نظمتها المملكة أو استقبلتها خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن نظمت بطولات، بمشاركة نجوم عالميين.
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بتنظيم فعالية واحدة، بل حدث متكامل بمشاركة آلاف الرياضيين في عشرات الرياضات، في مدينة الرياض لتكون خطوة جديدة في رحلة العطاء الرياضي، للسعي من خلالها لنشر القيم الرياضية بين أبناء المملكة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع برنامج “جودة الحياة” تنطلق الدورة باختيار “النمر العربي” شعاراً لها، وسيشارك فيها أكثر من 6 آلاف رياضي وألفا مسؤول فني وإداري، كما يشارك فريق أصدقاء السعودية من الرياضيين الأجانب يتنافسون ضمن 17 مرفقًا رياضياً.
وكشف الفيصل عن جوائز الدورة وهي 100 ألف ريال للميدالية البرونزية و300 ألف ريال للفضية، ومليون ريال للذهبية، سيكون الترتيب النهائي على حسب عدد الميداليات لكل منطقة، في 40 رياضة جماعية وفردية: ألعاب القوى والألعاب القتالية والسباحة والفروسية وكرة السلة وغيرها على مدار 10 أيام.