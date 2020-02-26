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أخبار محلية > “جسر الملك فهد” ينفي إغلاق المنفذ أمام المسافرين
26/02/2020   11:14 م

“جسر الملك فهد” ينفي إغلاق المنفذ أمام المسافرين

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ردّت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم الأربعاء على ما تم تداوله بشأن إغلاق منفذ الجسر أمام العابرين، موضحةً كيف تسير حركة المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم.

وأوضحت المؤسسة أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد.

يذكر أن وزارة الصحة البحرينية أعلنت اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفايروس كورونا بلغ 26 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وفق “أخبار 24”.

“جسر الملك فهد” ينفي إغلاق المنفذ أمام المسافرين

أخبار محلية
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