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أخبار محلية > “الصحة”: لم تسجَّل أي حالة إصابة بـ”كورونا” في المملكة.. وتعافي أكثر من 30 ألفاً حول العالم
26/02/2020   11:14 م

“الصحة”: لم تسجَّل أي حالة إصابة بـ”كورونا” في المملكة.. وتعافي أكثر من 30 ألفاً حول العالم

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، أنها لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفايروس.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات في العالم بلغ 81067، معظمهم في الصين، وتعافى منهم 30142، بينما توفي 2762.

وأشارت إلى أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2355 مسافراً من الرحلات غير المباشرة، ولم تُرصد أي حالة إصابة بالفايروس. وفق “أخبار 24”.

وأضافت الوزارة، أن منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى المخاطر إقليمياً وعالمياً إلى المستوى “العالي”، وفي الصين إلى المستوى “العالي جداً”.

“الصحة”: لم تسجَّل أي حالة إصابة بـ”كورونا” في المملكة.. وتعافي أكثر من 30 ألفاً حول العالم

أخبار محلية
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