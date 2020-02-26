بالفيديو.. #كبير_الخرج يفوز علي “نجران” بهدف نظيف

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمحافظة الخرج نادي الشعلة فوزاً محققاً أمام “نجران” بهدف مقابل لاشئ ضمن الأسبوع السادس والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولي .
سجل هدف الفوز لنادي الشعلة اللاعب مامادو سورو في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء .
🎥 | هدف #الشعلة على #نجران
والذي أحرزه المهاجم " مامادو سورو "
📹 | @riyadiyatv #نجران_الشعلة #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان #الشعلة_كبير_الخرج#الشعلة_فخر_الخرج pic.twitter.com/x50CrNk4YP
— نادي الشعلة السعودي (@alshullaclub) February 26, 2020