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أخبار الخرج > بالفيديو.. #كبير_الخرج يفوز علي “نجران” بهدف نظيف
26/02/2020   7:13 م

بالفيديو.. #كبير_الخرج يفوز علي “نجران” بهدف نظيف

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بمحافظة الخرج نادي الشعلة فوزاً محققاً أمام “نجران” بهدف مقابل لاشئ ضمن الأسبوع السادس والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولي .

سجل هدف الفوز لنادي الشعلة اللاعب مامادو سورو  في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء .

 

بالفيديو.. #كبير_الخرج يفوز علي “نجران” بهدف نظيف

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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