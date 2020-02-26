شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم (الأربعاء)، تبادل 4 اتفاقيات تعاون مختلفة المجالات بين حكومتي المملكة وموريتانيا.
وتضمّنت الاتفاقيات، توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات الموريتانية ووزارة الثقافة في المملكة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) بين البلدين.
وشملت توقيع اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني بين وزارتي التعليم في البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية بموريتانيا، ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل اليوم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأقام مأدبة غداء تكريماً له.
وفق “أخبار 24”.