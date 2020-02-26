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أخبار محلية > سفارة المملكة في أنقرة تدعو السعوديين إلى تأجيل سفرهم لتركيا
26/02/2020   5:54 م

سفارة المملكة في أنقرة تدعو السعوديين إلى تأجيل سفرهم لتركيا

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دعت سفارة المملكة في أنقرة السعوديين الراغبين في السفر إلى تركيا لتأجيل سفرهم حاليا في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات التركية مع القادمين من مناطق تكثر فيها الإصابة بـ “كورونا”.

وأوضحت أنه نظراً لاتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين بشأن الفايروس خصوصاً القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات المصابة، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية.

وأضافت أنه على المتواجدين في تركيا الحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة للوقاية من الإصابة بالفايروس ومتابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية وعدم التردد بالاتصال بها أو بالقنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة. وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة في أنقرة تدعو السعوديين إلى تأجيل سفرهم لتركيا

أخبار محلية
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