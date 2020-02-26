أنشأت شركة “سابك” أكبر مصنع لجمع وتنقية وتخزين ثاني أكسيد الكربون في العالم، حيث يجمع ويخزن 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات إنتاج جيلايكول الإثيلين سنوياً.
ويهدف المصنع للحد من الانبعاثات المؤثرة على البيئة، بتخزين ثاني أكسيد الكربون لتحقيق حماية البيئة، وكذلك الاستفادة من أكسيد الكربون بعد تنقيته لتلبية حاجة الصناعات المحلية، مثل قطاع الأغذية والمشروبات والصناعات الطبية.
وتخطط “سابك” في المرحلة الثانية من المشروع لتمكين المواقع والشركات والمصانع المجاورة من الاستفادة من إنتاج المصنع، وذلك عبر مد شبكة نقل ثاني أكسيد الكربون النقي إلى مواقع هذه الشركات والمصانع، لاستخدامه في منتجاتها، مثل مصانع اليوريا، والميثانول الكيماوي، والهكسانول الإيثيلي وغيرها.
يذكر أن “سابك” رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة وتدير عملياتها الصناعية على المستوى العالمي عبر الأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الباسيفيك؛ حيث توفر منتجات متنوعة، تشمل: الكيماويات، والبلاستيكيات الأساسية والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن، وتعمل الشركة في أكثر من 50 بلدًا حول العالم، ويدير أعمالها أكثر من 33 ألف موظف.
وفق “أخبار 24”.