نفذت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، وجامعة الدفاع الوطني الباكستانية، تمرين “لعبة الحرب”، بمدينة الرياض، وذلك في إطار تبادل الخبرات، بما يعزز المنهج العملي والمعارف والمهارات المختلفة المكتسبة.
ويهدف التمرين الذي نفذته دورة القيادة والأركان (46) في مرحلة التخصص، إلى فهم أبعاد ومستويات بيئة العمل على مستوى أفرع القوات المسلحة وتحليل إمكانات وقدرات العناصر والأنظمة الرئيسة من خلال تطبيق مهارات التخطيط التي تساند متطلبات القيادة والسيطرة وصنع القرارات في بيئة العمليات.
وجاء التمرين بإشراف قائد الكلية اللواء الركن محمد الرويلي، ومدير جامعة الدفاع الوطني الباكستانية وهيئة السيطرة على التمرين.
وفق “أخبار 24”.