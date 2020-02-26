أعلن القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله المري تفاصيل ضبط أكبر عملية تهريب مخدرات تشهدها دولة الإمارات، حيث أسفرت عن ضبط أكثر من 5.6 طن من حبوب “الكبتاجون” المخدرة، بعدد 35 مليوناً و755 ألف حبة.
وأوضح اللواء المري أن الشحنة كانت معدة للتصدير إلى إحدى الدول العربية، وأن القيمة السوقية للمضبوطات تقدر بـ1.8 مليار درهم، مبيناً أنه تم ضبط 4 أشخاص عرب ينتمون لعصابة دولية متخصصة في تهريب المخدرات، ويديرها آسيوي يعد من الرؤوس الكبيرة في تجارة المخدرات.
وأبان أن عملية الضبط بدأت بعد تلقي شرطة دبي معلومات عن شحنة مخدرات قادمة من إحدى الدول العربية، حيث تمكن فريق البحث والتحري من رصد الشحنة المشبوهة بتتبع 4 شاحنات لبكرات أسلاك.
وأضاف أنه بعد مراقبة الشحنة لمدة أسبوعين، تمت عملية المداهمة وتفتيش الشحنة بواسطة الكلاب البوليسية، حيث تمكن الكلب (Pule2) من التعرف على مكان إخفاء الحبوب المخدرة.
وأشار إلى أن المتهم الرئيسي في العملية عمره 70 سنة وكان يتلقى مساعدات شهرية بنحو 2000 درهم شهرياً من إحدى الجمعيات الخيرية بالإمارات.
وأوضحت شرطة دبي أنه تم إطلاق اسم الكلب (Pule2) في العملية لمساهمته في ضبط 4 قضايا مخدرات تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى العالم والمنطقة.
وفق “أخبار 24”.