“الجمارك”: 4 أشهر متبقية للمستوردين على انتهاء مهلة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية

قالت الهيئة العامة للجمارك إن على منشآت الاستيراد التجارية المسارعة بتصحيح بياناتهم الجمركية قبل انتهاء المهلة المحددة لمبادرة التصحيح الذاتي التي تبقى لها نحو أربعة أشهر، حيث ستنتهي المهلة في نهاية يونيو من العام الحالي.
وأكدت الجمارك أن مبادرة “التصحيح الذاتي” التي أُطلقت في الأول من يناير 2020 تعد فرصة مواتية للمستوردين لتصحيح بياناتهم الجمركية بشكل طوعي وفق شروط وإجراءات محددة.
وأوضح مدير عام التدقيق اللاحق بالجمارك فيصل العثيم، أن المبادرة تُتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة. وفق “أخبار 24”.
وبإمكان المستوردين التقدم بطلب التصحيح عبر الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب، حيث ستستمر النافذة الإلكترونية في قبول الطلبات حتى يوم 30 يونيو 2020.