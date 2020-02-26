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أخبار الخرج > تعرف علي طريقة تقديم دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ( ودي )
26/02/2020   1:48 م

تعرف علي طريقة تقديم دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ( ودي )

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 طريقة تقديم دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ( ودي )✳
1-الدخول على بوابة وزارة العمل ( https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx ) .

2- اختيار ايقونة ” بوابة الافراد ” وتسجيل الدخول مباشرة والأفضل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد ” أبشر ” .

3- في حالة عدم وجود حساب في وزارة العمل يتم تسجيل مستخدم “جديد” مع أهمية تفعيل الرابط المرسل على البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله .

4- اختيار ايقونة التسوية الودية وتقديم دعوى .

5- تسجيل بيانات المدعي والمدعي عليه والطلبات ومكان العمل والإقرار بصحة ذلك لإكمال الدعوى لمراجعة الطلب واعتماده .

6- ارفاق جميع المستندات ” إن وجدت ” من خلال اختيار ايقونة ارفاق المسندات “مثل برنت التأمينات وصورة العقد و كشف حساب من البنك بتحويل الراتب.

7- سيتم ارسال رسالة أولية للمدعي والمدعي عليه خاصة بمراجعة الطلب ، ورسالة أخرى توضح موعد وموقع الجلسة التي يحضر فيها طرفي الدعوى ، كما يمكنهما متابعة الدعوى من خلال الدخول على حسابهم بموقع وزارة العمل .

لمعرفة جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل وصاحب العمل يمكنكم التواصل مع مستشارك العمالي والقانوني قبل تقديم الدعوى من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” الثقافة العمالية ”
‏ https://laboreducation.mlsd.gov.sa

❇مع تحيات إدارة التسوية الودية بمحافظة الخرج

تعرف علي طريقة تقديم دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ( ودي )

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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