تعرف علي طريقة تقديم دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ( ودي )

طريقة تقديم دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ( ودي )✳
1-الدخول على بوابة وزارة العمل ( https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx ) .
2- اختيار ايقونة ” بوابة الافراد ” وتسجيل الدخول مباشرة والأفضل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد ” أبشر ” .
3- في حالة عدم وجود حساب في وزارة العمل يتم تسجيل مستخدم “جديد” مع أهمية تفعيل الرابط المرسل على البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله .
4- اختيار ايقونة التسوية الودية وتقديم دعوى .
5- تسجيل بيانات المدعي والمدعي عليه والطلبات ومكان العمل والإقرار بصحة ذلك لإكمال الدعوى لمراجعة الطلب واعتماده .
6- ارفاق جميع المستندات ” إن وجدت ” من خلال اختيار ايقونة ارفاق المسندات “مثل برنت التأمينات وصورة العقد و كشف حساب من البنك بتحويل الراتب.
7- سيتم ارسال رسالة أولية للمدعي والمدعي عليه خاصة بمراجعة الطلب ، ورسالة أخرى توضح موعد وموقع الجلسة التي يحضر فيها طرفي الدعوى ، كما يمكنهما متابعة الدعوى من خلال الدخول على حسابهم بموقع وزارة العمل .
لمعرفة جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل وصاحب العمل يمكنكم التواصل مع مستشارك العمالي والقانوني قبل تقديم الدعوى من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” الثقافة العمالية ”
https://laboreducation.mlsd.gov.sa
❇مع تحيات إدارة التسوية الودية بمحافظة الخرج