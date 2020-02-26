أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الأربعاء)، الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وقد أدى القسم، كل من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).
وتشرف الوزراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.
وحضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الأستاذ تميم السالم.
وفق “أخبار 24”.