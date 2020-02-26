“الصحة” تلزم العاملين بأقسام الأشعة في مستشفياتها بالتدرب على التعامل مع الكوارث النووية

ألزمت وزارة الصحة الكوادر الطبية المختصة من أطباء وممرضين وفنيين بأقسام الأشعة في مستشفيات الوزارة، بالتدرب على التعامل خلال الكوارث النووية والتسريبات الإشعاعية.
وعممت الوزارة على جميع المستشفيات التابعة لها بضرورة إلزام العالمين بأقسام الأشعة لديها بالتدريب على التعامل مع الكوارث النووية والتسريبات الإشعاعية، وذلك عبر إجراء تجارب افتراضية بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية.
وأوضحت رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الدكتورة هند عبدالهادي الغامدي، وفقاً لـ”الوطن”، أن الهدف من تدريب الطواقم الطبية والفنية العاملين بأقسام الأشعة على التعامل مع حالات الكوارث النووية والتسريبات الإشعاعية، هو التأكد من جاهزيتهم.
وأكدت الغامدي، أن اجتماعاً سيعقد خلال أقل من شهر يضم جميع المشاركين في التجربة الافتراضية بالمستشفى، مشيرة إلى أن مستشفى الملك فهد يضم 158 بين طبي وفني في قسم الأشعة، بينهم 40 طبيباً و118 فنياً، مبينة أن قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد يستقبل 20 ألف مراجع كل شهر.