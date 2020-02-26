“السعودية للكهرباء” تكشف عن تسهيلات ومُحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن حزمة من التسهيلات والمحفزات للمقاولين المحليين، لتحفيز مشاركتهم في تنفيذ المشاريع الكهربائية وتعظيم المحتوى المحلي، ودعم توطين الصناعات الكهربائية، من خلال برنامج “بناء” لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وبينت الشركة أن برنامج “بناء” قدم عددا من المميزات والإجراءات التنظيمية لجذب العديد من الشركات والمصانع المحلية، ومن بين هذه المحفزات تخصيص كميات تصل إلى 10% من أوامر شراء المواد وقطع الغيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمخصصة للمصانع المحلية.
وأضافت أن البرنامج يعطي المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر تصل إلى 10% من سعر العطاء الفائز في الشراء المباشر، موضحة أن عدد المصانع الوطنية المسجلة لدى الشركة حتى الآن يصل إلى 595 مصنعاً. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال ورقة عمل تم استعراضها أمس الثلاثاء في منتدى ومعرض اكتفاء بالظهران، الذي يستعرض الفرص الاستثمارية في مشاريع الكهرباء، إضافة إلى التعريف بفرص التوطين للمستثمرين والشركات العالمية لاستقطابهم لإنشاء مصانع محلية تسهم في نقل التقنيات الحديثة وتوفير الوظائف للكوادر الوطنية.