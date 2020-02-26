“الشورى” يوافق على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى “مؤسسة” مستقلة

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة مستقلة، وذلك بناء على مشروع نظام مقترح من عضوين سابقين بالمجلس، وبناء على توصية لجنة خاصة بدراسة المشروع.
ويهدف النظام المكون من 14 مادة لتحويل مستشفى الملك خالد التخصصي لمؤسسة أو هيئة عامة، ذات شخصية اعتبارية بميزانية مستقلة، ودمج جميع مستشفيات العيون بالمملكة مستقبلا تحت مظلة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك لرفع كفاءة هذه المستشفيات وتطويرها، وتطوير وسائل علاج أمراض العيون في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وجاء قرارالمجلس، بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وملحوظات الأعضاء وآرائهم.