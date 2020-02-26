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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح الحالات التي تسقط فيها الصلاة عن المسلم
26/02/2020   8:38 ص

بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح الحالات التي تسقط فيها الصلاة عن المسلم

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أكد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ ما دام عقله معه، مشيراً إلى أن هناك حالة واحدة تسقط فيها الصلاة عنه.

وقال الشيخ الخثلان خلال لقائه ببرنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد” إن الإنسان إذا ذهب عقله سقطت عنه الصلاة مستشهداً بقول الرسول ﷺ “رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ”.

وأوضح أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان المكلف، إلا في حالة واحدة وهي المرأة الحيض والنفاس، لافتاً إلى أن هذا رحمة من الله عز وجل بعباده. وفق “أخبار 24”.

وضـرب مثلاً لرجل مريض داخل مستشفى ولا يستطيع استقبال القبلة أو الطهارة أو يعجز عن القيام والركوع والسجود، ولكن عقله معه ويدرك، مؤكداً في هذه الحالة له أن يصلي حسب حاله وأن يصلي وينوي القيام والركوع بقلبه.

 

بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح الحالات التي تسقط فيها الصلاة عن المسلم

أخبار محلية
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