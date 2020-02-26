كشف مدير إدارة شؤون المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ محمد السعيدي، عن استبدال الساعات الحديثة بالتقليدية داخل المكبرية، والتي كانت تستخدم للتحري عن وقت الأذان، لتحل محلها ساعات إلكترونية شديدة الدقة.
وأوضح الشيخ السعيدي أن المكبرية شهدت تطوراً كبيراً، وشهد التحول التقني داخلها العديد من التطورات خلال السنوات الماضية؛ حيث وضعت أيضاً شاشات متطورة لرصد حركة الأئمة، فلم يعد المؤذن بحاجة لمراقبة وقت دخول الإمام للمحراب بعينه المجردة ليشرع في إقامة الصلاة.
وأبان أن عدد مؤذني الحرم المكي 24 مؤذناً يتم التنسيق بينهم بتنظيم جدول دقيق، يراعى خلاله وجود ملازم المؤذن واحتياط كما يحدث كذلك في صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء، وصلاتي الخسوف والكسوف حتى يكون العمل منظماً.
وفق “أخبار 24”.