تقاعد اللواء منصور التركي، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية عن عمله؛ حيث كان من بين المتقاعدين الذين تم تكريمهم بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس (الثلاثاء)، وألقى كلمة خلال الحفل.
وعبّر اللواء التركي عن سعادته بالثقة التي نالها من ولاة الأمر لخدمة الدين والوطن من ميدان العزة والشرف الذي عمل فيه لأكثر من 40 عاماً، أكد أنه تعلم خلالها الكثير ممن سبقوه في الميدان وحرص على أداء ما كلف به من مهام على أحسن وجه.
وأضاف أنه حرص على نقل ما اكتسبه من خبرات معرفية في كل المجالات الأمنية التي عمل بها لزملائه الذين يواصلون جهدهم؛ للحفاظ على الأمن والاستقرار، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد؛ للحفاظ على ما تحقق من إنجازات أمنية وأن يرتقوا بمستوى أدائها بما يتناسب مع الثقة الممنوحة لهم من القيادة.
ولد اللواء التركي عام 1943 في محافظة عنيزة وانتقل مع أسرته إلى الرياض في الرابعة من عمره، وشغل منصب مدير أمن الحج والعمرة عام 1994، كما عُين قائداً لمركز القيادة والسيطرة والتحكم في الوزارة في نفس العام.
وفي عام 2004 عين متحدثاً رسمياً باسم وزارة الداخلية، وفي ديسمبر من عام 2017 عين مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون الإعلامية في الوزارة.
وفق “أخبار 24”.