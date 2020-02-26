"البنوك" تكشف عن تكلفة رسوم سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل من الصراف الآلي

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن تكلفة رسوم سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل بالبطاقة الائتمانية من جهاز الصراف الآلي.
وأوضحت أن رسوم السحب النقدي ينبغي ألا تتجاوز 75 ريالاً لكل عملية سحب بمبلغ 5 آلاف ريال أو أقل، و 3% من مبلغ كل عملية تتجاوز 5 آلاف ريال على ألا تتجاوز نسبة الرسوم في هذه الحالة مبلغ 300 ريال، وذلك وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.
وأضافت أن خدمة السحب النقدي هي خدمة مقدمة لحامل البطاقة الائتمانية، تُمكنه من سحب مبلغ نقدي تصل نسبته بحد أقصى إلى 30% من إجمالي حد البطاقة الائتمانية.
وفق “أخبار 24”.