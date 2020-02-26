أكد النائب الإيراني الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال عبر حسابه بـ”توتير” إن اختبارات كورونا جاءت إيجابية، مشيراً إلى أنه ليس لديه أمل كبير في الاستمرار بالحياة في هذا العالم.
ودعا صادقي رئيس السلطة القضائية في إيران إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والسماح لهم بقضاء أوقات مع أسرهم؛ لمنع إصابتهم بالفيروس.
يُذكر أن عدد الوفيات في إيران وصل إلى 15 حالة وفاة؛ جراء فيروس “كورونا” المستجد، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 95 مصاباً حتى الآن.
وفق “أخبار 24”.