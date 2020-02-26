بالفيديو.. “الثقافة” تطلق مشروع “13/ 16”.. فما هو وما الهدف منه؟

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مشروع جديد تحت مسمى “13/ 16″، ويرمز الرقم 13 إلى عدد المناطق الإدارية في المملكة، فيما يرمز الرقم 16 إلى عدد القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.
وسينطلق المشروع من العاصمة الرياض ويجوب كل مناطق المملكة، وسيقوم بتوثيق جميع المظاهر الثقافية في البلاد.
ويهدف مشروع “13/ 16” إلى إبراز التنوع الثقافي والموروث الغني الذي تزخر به المملكة، وإنشاء مكتبة بصرية متنوعة للنشاط الثقافي السعودي، وإثراء المنصات الإعلامية بالمحتوى الثقافي. وفق “أخبار 24”.
ويهدف المشروع أيضاً إلى توثيق بصري للفنون والثقافات المحلية بمختلف أنواعها وجوانبها، وإبراز القطاعات الثقافية الـ 16 التي تدعمها وزارة الثقافة.
المملكة العربية السعودية.. تاريخ وثقافة وأصالة توثقها #وزارة_الثقافة في مشروع “13/16″، انطلاقاً من الرياض. #مشروع_16_13 pic.twitter.com/uZzQ8ahseu
— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠