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اخبار رياضية > النصر يعلن أسعار تذاكر مباراة فريقه أمام الأهلي غداً وموعد طرحها
26/02/2020   8:31 ص

النصر يعلن أسعار تذاكر مباراة فريقه أمام الأهلي غداً وموعد طرحها

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أعلن نادي النصر عن طرح تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي للبيع اليوم (الأربعاء) في متجر النادي وملعب الملز، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وأوضح النادي أن أسعار التذاكر ستكون 30 ريالاً لفئتي الأفراد والعوائل، و750 ريالاً لفئة المنصة الفضية، و1300 ريال لفئة المنصة الذهبية.

ويستضيف النصر نظيره الأهلي غداً (الخميس) ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى النصر لمواصلة الضغط على الهلال المتصدر؛ حيث يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة. وفق “أخبار 24”.

النصر يعلن أسعار تذاكر مباراة فريقه أمام الأهلي غداً وموعد طرحها

اخبار رياضية
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