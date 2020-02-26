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اخبار رياضية > “الانضباط والأخلاق” ترفض شكوى النصر ضد “زكري”.. وتُغرم “ابن نافل”
26/02/2020   8:30 ص

“الانضباط والأخلاق” ترفض شكوى النصر ضد “زكري”.. وتُغرم “ابن نافل”

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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد مدرب فريق ضمك الجزائري نور الدين بن زكري لعدم ثبوت المخالفة ضده.

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى ضد “بن زكري” بعد مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لقيامه بالبصق والسب والتهجم على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ونفى مدرب ضمك الاتهامات التي وجهت إليه بـ”البصق”، مؤكداً غضبه بسبب التحكيم فقط، وكان “بن زكري” قد انفعل بشدة على دكة بدلاء نادي النصر ودخل في شجار مع روي فيتوريا قبل أن يتم التفريق بينهما.

وغرّمت لجنة الانضباط رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل 30 ألف ريال؛ لدخوله أرضية الملعب خلال مباراة الفيحاء، كما غرّمت نادي الهلال بـ25 ألف ريال على قذف جماهيره علب مياه تجاه أرضية ملعب المواجهة التي جمعت الفريق مع الفيحاء. وفق “أخبار 24”.

وقررت فرض غرامة مالية على نادي الشباب بـ10 آلاف ريال؛ لحصول 6 لاعبين على إنذارات في مباراة النصر، إضافة إلى 45 ألف ريال لقيام جمهوره بقذف 4 أدوات باتجاه أرض الملعب ولاعبي رئيس النصر.

كما غرّمت اللجنة رئيس مجلس إدارة نادي الفتح سعد العفالق مبلغ 10 آلاف ريال؛ لإدلائه بتصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة التي جمعت فريقه ضد الفيصلي.

فيما ألزمت الرئيس التنفيذي لنادي الحزم فهد العايد مبلغ 30 ألف ريال؛ لدخوله أرضية الملعب، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي الاتفاق.

“الانضباط والأخلاق” ترفض شكوى النصر ضد “زكري”.. وتُغرم “ابن نافل”

اخبار رياضية
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