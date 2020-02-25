الشعلة يواجه “نجران” ضمن الأسبوع 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بمحافظة الخرج نادي الشعلة ضيفاً علي نجران ضمن الأسبوع “26” من دوري الأمير محمد بن سلمان في استاد جامعة نجران في تمام الساعة الرابعة مساءاً في لقاء منقول عبر شاشة : “@riyadiyatv“
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