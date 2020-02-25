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أخبار محلية > “الأرصاد” تكشف سبب ارتفاع الموج وتكوّن سحب ممطرة على جدة.. وهذه توقعاتها لـ3 مناطق أخرى
25/02/2020   10:16 م

“الأرصاد” تكشف سبب ارتفاع الموج وتكوّن سحب ممطرة على جدة.. وهذه توقعاتها لـ3 مناطق أخرى

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، سبب ارتفاع الأمواج وتكوّن السحب الممطرة على جدة، والذي يتوافق مع تقريرها عن توقعات الطقس الصادر السبت الماضي.

وأرجعت الهيئة سبب تكوّن السحب الممطرة على جدة إلى منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يمر على غرب المملكة، والذي تبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما سبّب ارتفاع الموج.

وأضافت أن المنخفض سيتبعه دخول هواء بارد مندفع برياح شديدة على مناطق: الرياض بصفة عامة والقصيم والشرقية، ما يتسبّب في شبه انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المستمرة حتى صباح الغد. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تكشف سبب ارتفاع الموج وتكوّن سحب ممطرة على جدة.. وهذه توقعاتها لـ3 مناطق أخرى

أخبار محلية
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