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أخبار محلية > تعليق الدراسة في بعض محافظات منطقة الرياض
25/02/2020   10:16 م

تعليق الدراسة في بعض محافظات منطقة الرياض

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أعلنت إدارات التعليم في بعض محافظات الرياض عن تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء.

وأصدرت إدارات التعليم في محافظات: الدوادمي والغاط والزلفي وشقراء والمجمعة والقويعية وساجر قرارات بتعليق الدراسة في جميع المدارس.

تعليق الدراسة في بعض محافظات منطقة الرياض

أخبار محلية
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