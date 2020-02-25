تعليق الدراسة في بعض محافظات منطقة الرياض

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أعلنت إدارات التعليم في بعض محافظات الرياض عن تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء.
وأصدرت إدارات التعليم في محافظات: الدوادمي والغاط والزلفي وشقراء والمجمعة والقويعية وساجر قرارات بتعليق الدراسة في جميع المدارس.
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