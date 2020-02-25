المملكة تترأس مجموعتين في البرنامج الدولي لمنظمي الأدوية

رأست المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعتي “التيقظ الدوائي” و”الأدوية الحيوية” ضمن البرنامج الدولي لمنظمي الأدوية، وذلك بعد انتخابها من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للمواءمة الدوائية.
وتشارك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نظيرتها السعودية في رئاسة مجموعة الأدوية الحيوية، نظرًا للدور الإيجابي للهيئة السعودية في مجالي التيقظ الدوائي والأدوية الحيوية.
وتضم المجموعتان خبراء عالميين في مجال التيقظ الدوائي، بهدف تنظيم المتطلبات الفنية للمنتجات الحيوية ووضع أطر تنظيمية آمنة وفعّالة للمنتجات الحيوية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الرقابية العالمية. وفق “أخبار 24”.