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أخبار محلية > بالفيديو.. موجة غبار تجتاح العاصمة الرياض
25/02/2020   10:13 م

بالفيديو.. موجة غبار تجتاح العاصمة الرياض

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اجتاحت موجة غبار مساء اليوم الثلاثاء العاصمة الرياض، تدنى على إثرها مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع.

كما ضربت بعض المحافظات الواقعة شمال منطقة الرياض موجة غبار واسعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد أصدرت تنبيها متقدماً يفيد بأن الرياض ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة. وفق “أخبار 24”.

فيما دعا الدفاع المدني بالرياض قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر لتفادي الحوادث المرورية.

 

بالفيديو.. موجة غبار تجتاح العاصمة الرياض

أخبار محلية
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