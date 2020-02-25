استعرض المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية، قضايا أمن المملكة والمتغيرات والتحديات التي واجهتها خلال عقود متتالية.
كما استعرض اللواء عطية خلال محاضرة “مهددات الأمن الوطني،” التي نظمتها جامعة أم القرى، الأطر الثابتة لحماية قيادة المملكة وأمنها من الإرهاب والتطرف والتجسس، في ظل الممارسات الممنهجة التي أسقطتها الدولة في جوانب عدة، وفق رؤيتها في التعاطي مع المخططات المعادية.
وقال عطية خلال المحاضرة إن المملكة تتفرد باستراتيجية أمن الحرمين الشريفين، باعتبارها قيماً وأخلاقيات يتوارثها أبناء الوطن ويستمدونها من القيمة الحضارية والتاريخية للمملكة.
وأشار إلى أهمية صناعة العقيدة الفكرية والمنهجية الاستراتيجية المعززة للأمن الوطني في التصدي للمستجدات المعادية.
وفق “أخبار 24”.