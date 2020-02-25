«الغبار» يعطل تدريبات الرائد

تسببت موجة من الغبار ضربت مدينة بريدة، في إيقاف البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، في إيقاف تدريبات الفريق الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مضيفه الفيحاء الجمعة المقبل.
ولجأ لاعبو الرائد إلى «الكمامات» أثناء تدريباتهم؛ لكن مع زيادة قوة الرياح والغبار أجبرت المدرب البلجيكي على إيقاف التمرين حفاظاً على سلامة اللاعبين.
وقرر الجهاز الفني للفريق القصيمي إغلاق تدريب يوم الأربعاء في مقر النادي عن الجمهور ووسائل الإعلام، من أجل منح اللاعبين مزيداً من التركيز. وفق “الرياضية”.
ويحتل الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 19 جولة برصيد 31 نقطة.