نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > «الغبار» يعطل تدريبات الرائد
25/02/2020   10:12 م

«الغبار» يعطل تدريبات الرائد

+ = -
703

تسببت موجة من الغبار ضربت مدينة بريدة، في إيقاف البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، في إيقاف تدريبات الفريق الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مضيفه الفيحاء الجمعة المقبل.

ولجأ لاعبو الرائد إلى «الكمامات» أثناء تدريباتهم؛ لكن مع زيادة قوة الرياح والغبار أجبرت المدرب البلجيكي على إيقاف التمرين حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وقرر الجهاز الفني للفريق القصيمي إغلاق تدريب يوم الأربعاء في مقر النادي عن الجمهور ووسائل الإعلام، من أجل منح اللاعبين مزيداً من التركيز. وفق “الرياضية”.

ويحتل الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 19 جولة برصيد 31 نقطة.

«الغبار» يعطل تدريبات الرائد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089594.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.