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اخبار رياضية > العكيل يُهاجم الاتحاد الآسيوي: استغرب الصمت بعد انتشار كورونا
25/02/2020   10:11 م

العكيل يُهاجم الاتحاد الآسيوي: استغرب الصمت بعد انتشار كورونا

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أبدى الإعلامي الرياضي خالد العكيل استياءه من صمت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الخليجية، مطالبًا بإلغاء بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقال: “مرض كورونا تفشى الآن في الدول الخليجية.. وأستغرب صمت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نحن اعتدنا على ذلك، ولكن لابد أن يظهر ويجتمع على الأقل يكون هناك إبداء رأي لجميع الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا”.

وتابع العكيل خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، اليوم الثلاثاء: “النصر الآن وجه خطابًا للاتحاد السعودي لتوجيه خطاب إلى الآسيوي للمطالبة بتأجيل مباراته، ونفس الوضع لنادي التعاون”. وفق “المواطن”.

وأضاف: “حتى الآن لم نسمع وجهة نظر الاتحاد الآسيوي إما بتأجيلها أو إلغائها، أتمنى إلغاء البطولة حفاظًا على سلامة أنديتنا، أما صمته تجاه تفشي المرض فهو غريب، وإن شاء الله الاتحاد السعودي سيكون له كلمة لحماية أنديتنا الأربعة”.

وعن الفريق الآسيوي الذي سيُشارك في كأس العالم للأندية حال إلغاء البطولة، قال: “إذا تم إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا أتمنى عدم مشاركة أي فريق سعودي في حالة تفشي المرض لحماية بعثاتنا السعودية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الاتحاد الآسيوي ألغى جميع اجتماعات لجانه بسبب انتشار كورونا، يجب أن يصدر بيانًا وتوضيح استمرار البطولة من عدمها؛ لكي ترتب الأندية أمورها”.

العكيل يُهاجم الاتحاد الآسيوي: استغرب الصمت بعد انتشار كورونا

اخبار رياضية
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