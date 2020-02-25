فيلانويفا : “رفضت أموال الاتحاد ورحلت لهذا السبب”

فجر التشيلي كارلوس فيلانويفا،لاعب نادي الفيحاء، مفاجأة من العيار الثقيل، عن سر رحيله عن فريق الفيحاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وفيلانويفا البالغ من العمر 34 سنة، لعب مع نادي الاتحاد، في الفترة من يوليو 2016 إلى يناير 2020، حيث شارك مع الفريق الأول في 106 مباريات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 32 آخرين.
وكشف فيلانويفا في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية، عن أن الهولندي هينك تين كات، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، كان لا يحبه، ولذلك لم يكن يشركه في مباريات الفريق.
وأشار النجم التشيلي، إلى أنه شعر بشوق كبير لكرة القدم، بسبب ابتعاده عن المباريات في عهد تين كات، لذلك فضل خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الاتحاد. وفق “المرصد”.
وأوضح فيلانويفا، أنه كان بإمكانه البقاء في الاتحاد، دون لعب كرة القدم، والحصول على راتبه الضخم، بشكل طبيعي للغاية، ولكنه رفض ذلك، لحبه لكرة القدم وليس المادة.