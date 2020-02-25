نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > المريسل لـ “جستنيه”.. أنا لا أعض اليد التي مدت لي ولا أنكر الجميل!
25/02/2020   10:09 م

المريسل لـ “جستنيه”.. أنا لا أعض اليد التي مدت لي ولا أنكر الجميل!

+ = -
1392

أطلق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل تغريدة شكر وثناء للإعلامي محمد البكيري .

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على توتير” كلمة لابد أن يعرفها الجميع، الأستاذ محمد البكيري استاذي و معلمي و مهما كبرت لن أكبر عليه أبداً ، لن أنسى توجيهاته و دعمه لي ما حييت ،هو آمن بي و بإمكانياتي و أثق أن نجاحي نجاح له ويسعد به أكثر من أي شخص آخر و أنا آمنت به كثيراً وبإمكانياته كجنرال للصحافة وقبل كل شي كإستاذ”.

من جانبه علق جستنيه قائلاً” هذا أول اعتراف لما سبق لي أن أكدته والبقية تأتي”.

ليرد المريسل ” هون عليك، ذكرك لهذا الأمر لايقلل مني، انا لا أعض اليد التي مدت لي، انا لا أنكر الجميل، نعم ولا أطعن في الظهر، تأكد أنني لا أكشف سر أعطاني إياه صديق، او إتمنني عليه لمجرد خلاف رياضي، لا افعلها ولن افعلها”. وفق “المرصد”.

وأضاف” جميل أبوخالد علي ولن أنساه، بثقة أقولها، وأنا تلميذه، نختلف معه أو نتفق هو استاذ لي ولك”.

 

المريسل لـ “جستنيه”.. أنا لا أعض اليد التي مدت لي ولا أنكر الجميل!

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089587.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.