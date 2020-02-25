المريسل لـ “جستنيه”.. أنا لا أعض اليد التي مدت لي ولا أنكر الجميل!

أطلق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل تغريدة شكر وثناء للإعلامي محمد البكيري .
وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على توتير” كلمة لابد أن يعرفها الجميع، الأستاذ محمد البكيري استاذي و معلمي و مهما كبرت لن أكبر عليه أبداً ، لن أنسى توجيهاته و دعمه لي ما حييت ،هو آمن بي و بإمكانياتي و أثق أن نجاحي نجاح له ويسعد به أكثر من أي شخص آخر و أنا آمنت به كثيراً وبإمكانياته كجنرال للصحافة وقبل كل شي كإستاذ”.
من جانبه علق جستنيه قائلاً” هذا أول اعتراف لما سبق لي أن أكدته والبقية تأتي”.
ليرد المريسل ” هون عليك، ذكرك لهذا الأمر لايقلل مني، انا لا أعض اليد التي مدت لي، انا لا أنكر الجميل، نعم ولا أطعن في الظهر، تأكد أنني لا أكشف سر أعطاني إياه صديق، او إتمنني عليه لمجرد خلاف رياضي، لا افعلها ولن افعلها”. وفق “المرصد”.
وأضاف” جميل أبوخالد علي ولن أنساه، بثقة أقولها، وأنا تلميذه، نختلف معه أو نتفق هو استاذ لي ولك”.
هذا اول اعتراف لما سبق لي ان اكدته
والبقية تأتي https://t.co/67qMJdeRpW
— عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) February 25, 2020