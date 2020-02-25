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اخبار رياضية > عبدالرزاق حمدالله ثاني هدافي العالم
25/02/2020   10:07 م

عبدالرزاق حمدالله ثاني هدافي العالم

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واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي العالم وفقًا لموقع club world ranking المهتم بالتصنيفات العالمية.

ويُقدم حمدالله مستوى مميزًا مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وينفرد بصدارة الهدافين برصيد 16 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وظهر حمدالله بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ونجح في تسجيل أكثر من هدف، ليُساهم في احتلاله المركز الثاني بمجموعته برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد المتصدر.

وتصدر نجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرتو ليفاندوفسكي التصنيف العالمي بـ5019 نقطة مع 52 هدفًا، ويتواجد حمدالله في المركز الثاني برصيد 4277 نقطة مع 46 هدفًا، ليتفوق على نجم برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي الذي حل ثالثًا. وفق “المواطن”.

جدير بالذكر أن تصنيف المهاجمين يعتمد على مستوى اللاعب في آخر 52 أسبوعًا، أي أن المركز الذي يحتله أي لاعب لا يرتبط بالتصنيفات العالمية سنويًا، حيث إنه مرتبط بجزء من مباريات الموسم الرياضي الماضي.

عبدالرزاق حمدالله ثاني هدافي العالم

اخبار رياضية
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