المسحل يهنئ الفيصل بالمنصب الوزاري

هنأ ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس،الثلاثاء، الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة وتعيين سموه وزيرًا لها.
وثمّن المسحل الأمر الملكي الذي اعتبره خطوة متسقة مع ما تحمله رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مبادرات وتعزيز قدرات أبناء الوطن في المحافل الدولية، معتبرًا أن القرار الكريم يجسّد ما يحظى به قطاع الرياضة من دعم وعناية واهتمام من قيادة هذا الوطن الغالي.
وأشاد المسحل بجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومتابعته المستمرة للرياضة وكرة القدم بشكلٍ خاص الأمر الذي أثمر عن تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا العام. وفق “الرياضية”.