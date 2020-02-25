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أخبار محلية > البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطاري المدينة وحائل
25/02/2020   7:37 م

البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطاري المدينة وحائل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، ومطار حائل، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوزارة بأن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في مطارات أبها والأحساء والجوف والأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك، اعتباراً من مطلع مارس القادم.

وكانت الوزارة أقرت تعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات، بحيث يكون استقبال العاملات القادمات لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام، في حين تكون مسؤولية القادمات بنظام الخروج والعودة على صاحب العمل. وفق “أخبار 24”.

البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطاري المدينة وحائل

أخبار محلية
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