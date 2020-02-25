إعفاء وزيري الخدمة المدنية والإعلام وتكليف “القصبي” بمهام وزارة الإعلام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، أمرا ملكيا بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان من منصب وزير الخدمة المدنية.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بإعفاء تركي بن عبدالله الشبانة من منصب وزير الإعلام، وإعفاء المهنس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر من منصب محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
كما تضمنت الأوامر تكليف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بأداء مهام وزير الإعلام بالإضافة لعمله وزيرا للتجارة، وتكليف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتولي مهام وزير الشؤون البلدية والقروية بجانب عمله وزيراً للإسكان.حسب “أخبار 24”.
يشار إلى أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تضمنت كذلك ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.