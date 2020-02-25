أمر ملكي بتحويل هيئة الرياضة إلى وزارة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي وزيراً لها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بتحويل “الهيئة العامة للرياضة” إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”.
كما نص الأمر الملكي على تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.
يشار إلى أن الأمر الملكي ينص على استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة، وعلى الوزارات المشار إليها في تلك البنود.
تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــبالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقةــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. وفق “أخبار 24”.
2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.