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أخبار محلية > بالفيديو.. الإعلامي عثمان العمير يستضيف داود الشريان في منزله بلندن
25/02/2020   4:39 م

بالفيديو.. الإعلامي عثمان العمير يستضيف داود الشريان في منزله بلندن

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استضاف الإعلامي عثمان العمير، الإعلامي داود الشريان، ومجموعة من الإعلاميين الآخرين، في منزله بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال العمير عبر حسابه في “تويتر”، إنه تناول العشاء مع داود الشريان ومجموعة من “الأحبة”، أول أمس (الأحد)، ملمحا إلى أنه سيلتقيهم مجدداً في اليوم التالي.

ونشر رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” مقطع فيديو له مع “الشريان” في منزله بلندن، بينما كانا يتبادلان الحديث حول لوحة فنية معلقة داخل المنزل، كانت إحدى الفنانات من أمريكا اللاتينية قد أهدتها للعمير.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الإعلامي عثمان العمير يستضيف داود الشريان في منزله بلندن

أخبار محلية
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