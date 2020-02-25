وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر 92 عامًا

أعلن التليفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم (الثلاثاء)، عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.
يذكر أن نجله علاء مبارك أفاد مؤخرًا أن والده نُقل للعناية المركزة بالمستشفى، بعد تدهور حالته الصحية.
وُلد مبارك في المنوفية عام 1928، والتحق بالجيش المصري وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب قائد القوات الجوية، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، وتولى رئاسة مصر خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات منذ عام 1981 وحتي 2011، وذلك بعد تنحيه إثر احتجاجات شعبية في مصر. وفق “أخبار 24”.