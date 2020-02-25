بلدية الخرج تغلق 9 محطات للوقود علي طريق حرض

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قامت بلدية محافظة الخرج والمتمثلة بإدارة المراقبة العامة بإغلاق 9 محطات للوقود تقع على طريق حرض وذلك بعد إنتهاء المهلة المحددة لها لتحسين وضع المحطة.
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