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أخبار الخرج > بلدية الخرج تغلق 9 محطات للوقود علي طريق حرض
25/02/2020   1:06 م

بلدية الخرج تغلق 9 محطات للوقود علي طريق حرض

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قامت بلدية محافظة الخرج والمتمثلة بإدارة المراقبة العامة بإغلاق 9 محطات للوقود تقع على طريق حرض وذلك بعد إنتهاء المهلة المحددة لها لتحسين وضع المحطة.

بلدية الخرج تغلق 9 محطات للوقود علي طريق حرض

أخبار الخرج
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