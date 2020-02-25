البحرين تعلن إصابة 4 سعوديات قادمات من إيران بـ”كورونا” وتنقل مرافقيهن للعزل الصحي

أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران، عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.
وأوضحت الوزارة أن تم فحص هؤلاء الأشخاص فور وصولهم إلى المملكة، واجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت إصابتهم بالفيروس، لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في البحرين 8 حالات.
وأبانت أن الحالات الست الجديدة لمواطن ومواطنة بحرينيين، وأربع سعوديات وصلن إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعن وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. وفق “أخبار 24”.