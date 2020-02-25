نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الطبخة استوت” و”الذبيحة جاهزة”.. شفرات وألغاز تكشف موظفين متهمين بقضايا فساد
25/02/2020   1:00 م

“الطبخة استوت” و”الذبيحة جاهزة”.. شفرات وألغاز تكشف موظفين متهمين بقضايا فساد

+ = -
1938

ذكرت مصادر أن النيابة العامة أنهت التحقيق مع موظفين في القطاع الحكومي والخاص بجدة، وذلك بعد تورطهم في قضايا فساد مالي وأخلاقي، مستخدمين شفرات وألغازاً في مكالماتهم للتمويه.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن المتهمين استخدموا شفرات خلال اتصالاتهم الهاتفية، وذلك بعد أن اقترح أحدهم هذه الفكرة للتمويه، فيما استخدم أحد المسؤولين منهم كنية مختلفة ورقماً آخر، وذلك تجنبا لكشفه وتتبعه عن طريق البرامج والتطبيقات المختلفة.

وأشارت إلى أن من العبارات التي استخدمها المتهمون (حق الغنم، الطبخة استوت، خلصت المباراة، الذبيحة جاهزة، الكرتون وصل البيت، وغيرها)، بينما تمكنت الجهات الأمنية من فك هذه الألغاز والعبارات الغامضة والقبض على المتهمين، ومتابعة الإجراءات النظامية بحقهم.

“الطبخة استوت” و”الذبيحة جاهزة”.. شفرات وألغاز تكشف موظفين متهمين بقضايا فساد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089494.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.