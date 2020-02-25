السفارة تصدر تعليمات للسعوديين بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البحرين

أكدت سفارة المملكة في البحرين على المواطنين ضرورة الأخذ بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك خلال التواجد في البحرين.
وشددت السفارة على اتباع عدة تعليمات في حال الشعور بارتفاع في درجة الحرارة مع السعال وصعوبة التنفس.
وذكرت أنه أثناء التعرض للأعراض المذكورة يجب البقاء في مقر سكنك في غرفة منفصلة، والاتصال بالرقم (444)، واتباع التعليمات التي يمليها عليك الفريق الطبي، وتجنب الاختلاط بالآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في مملكة البحرين أعلنت حتى الآن تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بكورونا، لأشخاص عائدين من إيران، بينهم 5 سعوديين (رجل و4 نساء). وفق “أخبار 24”.