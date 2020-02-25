نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السفارة تصدر تعليمات للسعوديين بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البحرين
25/02/2020   12:59 م

السفارة تصدر تعليمات للسعوديين بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البحرين

+ = -
1132

أكدت سفارة المملكة في البحرين على المواطنين ضرورة الأخذ بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك خلال التواجد في البحرين.

وشددت السفارة على اتباع عدة تعليمات في حال الشعور بارتفاع في درجة الحرارة مع السعال وصعوبة التنفس.

وذكرت أنه أثناء التعرض للأعراض المذكورة يجب البقاء في مقر سكنك في غرفة منفصلة، والاتصال بالرقم (444)، واتباع التعليمات التي يمليها عليك الفريق الطبي، وتجنب الاختلاط بالآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في مملكة البحرين أعلنت حتى الآن تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بكورونا، لأشخاص عائدين من إيران، بينهم 5 سعوديين (رجل و4 نساء). وفق “أخبار 24”.

السفارة تصدر تعليمات للسعوديين بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البحرين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089491.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.