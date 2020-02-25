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أخبار محلية > “ساما” ترخص لشركتي “هللة” و”بيان” لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية
25/02/2020   12:59 م

“ساما” ترخص لشركتي “هللة” و”بيان” لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية

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منحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية، هما شركة المدفوعات بيان “Bayanapay” وشركة المدفوعات هللة “HalalaH”، لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وبحصول شركتي بيان وهللة على التراخيص اللازمة، لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية، يصل عدد شركات التقنيات المالية التي حصلت على الترخيص بالعمل في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة إلى 4 شركات.

وأوضحت “ساما”، أن منح التراخيص لشركتي بيان وهللة، يأتي بعد نجاح تجربتيهما عبر البيئة التجريبية للمؤسسة، والخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة. وفق “أخبار 24”.

“ساما” ترخص لشركتي “هللة” و”بيان” لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية

أخبار محلية
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