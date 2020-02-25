وزير التعليم يلتقي الفريق المكلف بمراجعة منهج تاريخ المملكة المقرر تطبيقه بالجامعات

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، فريق العمل العلمي المكلف بمراجعة مقرر تاريخ المملكة، الذي سيُطبق فى الجامعات مستقبلًا.
وأكد الوزير للفريق العلمي على منهجية العمل العلمي في البحث وسلامة المصادر، وضرورة إبراز تاريخ المملكة ورموزها الوطنية، وما يتضمنه من مواقف وإنجازات تعزز الانتماء لهذا الوطن وحضارته، والولاء لقيادته.
يشار إلى أن دارة الملك عبدالعزيز كانت قد أعلنت مطلع العام الدراسي الحالي، البدء في تدريس مناهج جديدة لمقررات الدراسات الاجتماعية لجميع مراحل التعليم العام عدا الصفوف الأولية، قامت الدارة بإعدادها وتنفيذها بتكليف من وزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.