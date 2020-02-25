نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير التعليم يلتقي الفريق المكلف بمراجعة منهج تاريخ المملكة المقرر تطبيقه بالجامعات
25/02/2020   12:57 م

وزير التعليم يلتقي الفريق المكلف بمراجعة منهج تاريخ المملكة المقرر تطبيقه بالجامعات

+ = -
859

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، فريق العمل العلمي المكلف بمراجعة مقرر تاريخ المملكة، الذي سيُطبق فى الجامعات مستقبلًا.

وأكد الوزير للفريق العلمي على منهجية العمل العلمي في البحث وسلامة المصادر، وضرورة إبراز تاريخ المملكة ورموزها الوطنية، وما يتضمنه من مواقف وإنجازات تعزز الانتماء لهذا الوطن وحضارته، والولاء لقيادته.

يشار إلى أن دارة الملك عبدالعزيز كانت قد أعلنت مطلع العام الدراسي الحالي، البدء في تدريس مناهج جديدة لمقررات الدراسات الاجتماعية لجميع مراحل التعليم العام عدا الصفوف الأولية، قامت الدارة بإعدادها وتنفيذها بتكليف من وزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يلتقي الفريق المكلف بمراجعة منهج تاريخ المملكة المقرر تطبيقه بالجامعات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089483.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.