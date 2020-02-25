هطلت اليوم (الثلاثاء) أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة شملت الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية.
وأظهر مقطع فيديو المعتمرين وقد علت أصواتهم بالدعاء أثناء أدائهم لطوافهم وسط هطول الأمطار التي زادت الأجواء سكينة وروحانية.
فيما أظهرت مقاطع أخرى هطول الأمطار على المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيها اليوم، بهطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة، تشمل كلا من العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والجموم، والكامل، والليث، ورابغ، وخليص، وميسان.
وفق “أخبار 24”.