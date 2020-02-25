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اخبار رياضية > شاهد.. يوسف خميس يكشف بالأسباب عن الأقرب لحسم بطولة الدوري هذا الموسم!
25/02/2020   12:55 م

شاهد.. يوسف خميس يكشف بالأسباب عن الأقرب لحسم بطولة الدوري هذا الموسم!

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كشف يوسف خميس لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق عن الأقرب لحسم بطولة الدوري بين النصر والهلال هذا الموسم.

وخلال ظهوره ببرنامج المنتصف عبر قناة الإخبارية قال يوسف خميس: الاستقرار الفني لدى النصر أفضل وكذلك استقرار العناصر، والهلال بدأ في عملية الاصابات حتى مع التدوير ولديه مشكله أنه يلعب بنفس النمط لا يتغير وأعتقد أنه في بعض الأحيان هيستنزف وهيكون له تأثيره في الجولات الأخيرة فبالنسبة لي النصر الأقرب لحسم الدوري إذا استمر بنفس التصاعد.

وفق “المرصد”.

شاهد.. يوسف خميس يكشف بالأسباب عن الأقرب لحسم بطولة الدوري هذا الموسم!

اخبار رياضية
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