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اخبار رياضية > النصر يخسر أمرابط 14 يوما
25/02/2020   12:55 م

النصر يخسر أمرابط 14 يوما

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سيغيب المغربي نورالدين أمرابط، لاعب فريق النصر لكرة القدم، عن كلاسيكو فريقه أمام الأهلي، في قمة المرحلة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية، التي خضع لها عبر أشعة الرنين المغنطيسي، تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى.

وسيتعين على البرتغالي فيتوريا، مدرب النصر، تجهيز بديل لأمرابط، تعويضا له في كلاسيكو الخميس المقبل. وكشفت المصادر، أن أمرابط، شعر بآلام في العضلة الأمامية بعد مضي 20 دقيقة من مباراة الحزم في الجولة الـ19 من دوري المحترفين، بيد أنه بتحامل على نفسه قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 70، حيث دفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا باللاعب خالد الغنام. وسيبدأ أمرابط، برنامجه التأهيلي لمدة تراوح ما بين عشرة إلى 14 يوما، ما يؤكد غيابه عن مباراة الأهلي المقبلة، وستكون عودته أمام الفيصلي ضمن الجولة الـ21 من “دوري المحترفين”. وفق “الإقتصادية”.

النصر يخسر أمرابط 14 يوما

اخبار رياضية
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