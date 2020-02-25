الشباب يطلب خميس النصر

أفصحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن أن إدارة نادي الشباب، قدمت عرضاً رسمياً إلى جراح الظفيري، وكيل عوض خميس لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، لكسب خدمات موكله لمدة عامين. وكان خميس قد دخل الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتوقيع إلى أي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي في نهاية يناير الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن إدارة النصر عرضت على عوض خميس تجديد عقده لمدة عامين مقبلين، بعد طلب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق استمراره، وينتظر أن يحسم مصيره خلال الـ 48 ساعة المقبلة بالتوقيع للشباب أو التجديد مع النصر.
يذكر أن اللاعب الدولي السابق انتقل من نجران إلى النصر في عام 2011م، قبل أن يجدد عقده لمدة ثلاثة مواسم في عام 2018.